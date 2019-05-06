Дачный поселок горел на Сахалине

Пожарные локализовали возгорание в СНТ «Ландыш» под Южно-Сахалинском. Площадь пожара составляет 400 кв. м. Открытое горение четырех дачных домов и одной хозяйственной постройки ликвидировано.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области, в тушении принимают участие 42 пожарных и девять единиц техники. Угроза распространения огня на находящиеся поблизости хозяйственные постройки устранена.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в городе Красногорске Томаринского района Сахалина. Сгорели шесть жилых домов и две хозяйственные постройки.