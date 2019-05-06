Прямой эфир

Дачный поселок горел на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные локализовали возгорание в СНТ «Ландыш» под Южно-Сахалинском. Площадь пожара составляет 400 кв. м. Открытое горение четырех дачных домов и одной хозяйственной постройки ликвидировано.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области, в тушении принимают участие 42 пожарных и девять единиц техники. Угроза распространения огня на находящиеся поблизости хозяйственные постройки устранена.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в городе Красногорске Томаринского района Сахалина. Сгорели шесть жилых домов и две хозяйственные постройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рейды по предупреждению степных пожаров проводят в Магаданской области
В Забайкалье подсчитали ущерб сельского хозяйства от пожаров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017