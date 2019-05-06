В Сети высмеяли Трампа за очередную грамматическую ошибку в твите

Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание общественности из-за поста в Twitter с грамматической ошибкой, пишет TMZ.

«Никогда еще опечатка Трампа не казалась такой вкусной, как после того, как он выразил свое недовольство президентством, используя слово «украдено», случайно напомнив всем о сладком праздничном угощении», — говорится в статье.

5 мая американский лидер написал, что, что из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера «сговора» с Россией, у него было украдено два года президентства.

Однако слово stolen (похищено. — Ред.), американский лидер написал как stollen, что означает сладкий немецкий фруктово-ореховый хлеб штоллен, который в США нередко готовят на Рождество.

Подписчики Трампа не оставили без внимания опечатку и начали публиковать рецепты десерта, предположив, что президент голоден.

«Covfefe и Stollen теперь есть вкусная пара», — резюмировал TMZ, напомнив про еще одну ошибку Трампа.

В марте в США собрали «библиотеку» твитов Трампа.