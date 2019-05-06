Трамп поддержал слова юриста о продлении своего президентского срока

Дональд Трамп 5 мая в Twitter поделился записью юриста Джерри Фалуэлла – младшего, в которой тот предложил продлить его президентский срок на два года.

Юрист аргументировал это тем, что из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о сговоре с Россией, у американского лидера было украдено два года его президентства.

Трамп ответил на запись почти теми же словам, добавив тот факт, что при нем экономика страны стала процветать, однако, не стал прямо заявлять о том, что ему необходимо находиться во главе государства дополнительные два года.

В октябре прошлого года американское издание Newsweek развенчало миф о взрывном росте экономики при президентстве Дональда Трампа. По мнению колумниста Роберта Райха, подобные заявления не соответствуют реальному положению дел.

Райх обратил внимание на то, что 80% акций американских компаний принадлежат самому богатому классу, который составляет всего 10% населения, а все остальные жители Штатов никаких изменений в экономике не наблюдают. Кроме того, журналист упрекнул Трампа в том, что тот обещал повышения зарплат, но этого так и не произошло.