МЧС посоветовало москвичам переждать грозу и ветер в помещении

Спасатели предупредили жителей московского региона об ухудшении погоды и призвали переждать грозу и сильный ветер в помещении. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

В МЧС сообщили, что до конца воскресенья в столичном регионе ожидается гроза с дождем. Грозовой фронт затронет сначала юго-западные районы Подмосковья и ТиНАО, а затем будет смещаться на северо-восток. Скорость ветра при этом может составить от 12 до 17 м/с.

Как сообщалось ранее 5 мая, в столице в связи с усилением ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Накануне 4 мая в МЧС напомнили о правилах безопасности, которые следует соблюдать во время шторма. Так, пешеходам посоветовали не прятаться под деревьями, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и шатких конструкций. Автомобилистам также рекомендовано избегать этих объектов, не парковать под ними машины и воздержаться от поездок за город.