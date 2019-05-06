Страсти, бушующие на политическом пространстве Украины, не позволяют оценивать происходящее, полностью отстранившись от эмоций. Пока не отгремел салют инаугурации, новостные ленты мощно подпитывают и действующий президент Петр Порошенко, и его сменщик Владимир Зеленский. Естественно, все громкие и не очень заявления недавних соперников находят отклик у тех, кто терзался вопросом, кому отдать свой голос. И я уверен, что не ошибусь в утверждениях о растерянности большей части украинского электората, наступившей сразу после выборов. Виной тому — заявления нового президента. Кто-то дипломатично намекает, что Владимир Зеленский не лучший вариант для управления государством. Есть и те, кто надеется на то, что новичку политической сцены удастся найти свою игру и он наберется опыта. А кто-то открыто заявляет об ошибочном решении подавляющего числа граждан Украины. Не успели в штабе «команды ЗЕ» отпраздновать победу, как она была залита ледяной водой из невидимого брандспойта.

Я об указе президента РФ, облегчающем получение российского гражданства жителями ДНР и ЛНР, и последующим его подкреплением при помощи аналогичного распоряжения, касающегося всех граждан Украины. Понятно, что новая власть наших соседей рассчитывала на поддержку западных партнеров и покровителей, но всё ограничилось словесными возмущениями и обещаниями всячески поддержать. Морально поддерживать будут, судя по всему, и надежды на финансовые инвестиции в информационную войну на Донбассе. Война эта закончилась, так и не начавшись, поставив Зеленского с Коломойским в тупиковую ситуацию. Я не случайно упомянул последнего, так как публичную активность олигарх начал проявлять сразу после гуманитарных указов Владимира Путина.

До этого момента Коломойский выполнял, скорее, роль серого кардинала. Понятно, что промолчать украинская сторона не могла и устами Зеленского начала риторику, явно не способствующую налаживанию отношений. И тут на помощь пришел Коломойский, заявив в интервью, что конфликт на Донбассе является гражданским. То есть уже не «агрессия России», а гражданская война на Украине. Но не в силах забыть свою «любовь» к нашей стране, Коломойский тут же выдал: «Революция — это всегда плохо. До Майдана довела власть Януковича. Итоги — минус 13 млн населения. Минус Крым, минус Донбасс. Виноваты — Янукович, Россия и, естественно, революция». Обычно люди бегут из страны не от хорошей жизни. Да и революции происходят не на ровном месте, и одной из предпосылок является ужасающее экономическое положение в государстве. Неужто Коломойский забыл свое непосредственное участие в процессах разграбления Украины? Достаточно вспомнить дело Приватбанка. Или он видит пути к возвращению этих 13 млн человек на родину и превращения Украины в рай на земле? Блеф.

Достаточно посмотреть на республики Прибалтики, которые лишились огромной части населения, погрязли в долгах и не видят выхода из сложившейся ситуации. И вы удивитесь, но именно в этих республиках частенько отлавливают нелегальных гастарбайтеров с Украины. Этот факт говорит о многом. Поэтому дуэт Зеленский–Коломойский больше напоминает не спасителей государства, а дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Правда пока не совсем успешный. Если Порошенко сразу после начала выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР возвел украинское гражданство в ранг святых, то Зеленский отходил от нокаута дольше. А придя в чувство, выдал спич в стиле человека, который в нокаутах бывал не раз, а впоследствии занял пост мэра Киева: «У нас есть несколько ходов, скажем так. В этом плане мы должны быть креативными, должны быть быстрыми, умными — такими, какими мы есть, молодые. Поэтому будем пока готовить, а потом мы покажем». Это хорошо, когда есть стремление быть умными, быстрыми и креативными. Но только вот расстояние между «быть» и «стать» достаточно приличное. Тем более, шаги предсказуемые. Скорее всего, введут закон, запрещающий двойное гражданство с Россией, как это сделали некоторые бывшие республики СССР. Так что же здесь нового и креативного?

На мой взгляд, Зеленский до сих пор не понял, какая тяжелая плита ответственности давит на его плечи. Отсюда и просчеты в кадровой политике, и слабое ощущение политической конъюнктуры. Достаточно вспомнить несколько комичные заявления его советника по делам обороны Апаршина. Что касается второго аспекта, пока Зеленский собирался на экскурсию в Брюссель, президент России Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором затрагивалась и тема Украины. Смею предположить, что главы сверхдержав выразили обеспокоенность дальнейшими шагами молодого главы официального Киева и выработали совместный план действий, направленный на пресечение возможной крупномасштабной дестабилизации обстановки. Поэтому умных, креативных и быстрых решений, думаю, следует ждать от Москвы и Вашингтона.

Автор — политолог

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