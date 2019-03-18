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Путин подписал закон, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Президент России Владимир Путин подписал закон, уравнивающий учащихся разных возрастов в праве на получение отсрочки от военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации 18 марта.

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Проект документа был принят во втором чтении депутатами Госдумы 7 марта, авторами поправок выступили вице-спикер Ирина Яровая и глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что юноши, которым исполнилось 18 лет еще в школе, находятся в неравных условиях для обучения в вузе по сравнению со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы.

Теперь же студенты, ранее получившие отсрочку на бакалавриате и в школе, смогут еще раз оформить отсрочку на период обучения в магистратуре и получить высшее образование без перерыва на службу в армии.

Также предоставляется отсрочка от призыва на военную службу учащимся на подготовительном отделении.

В сентябре 2018 года сообщалось, что чиcлo yклониcтoв oт пpизывa нa cлyжбy в Вооруженные силы России по cpaвнeнию с вecной 2016 гoдa сoкрaтилocь бoлee чeм нaпoловинy.

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