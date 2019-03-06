В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу

Министерство обороны Белоруссии в связи с нехваткой призывников для комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований республики разрабатывает меры в отношении уклонистов.

Среди них — ограничение приема на госслужбу и запрет на выезд за границу, сообщается в среду, 6 марта, на сайте минобороны страны. Меры затронут граждан, не прошедших военную службу без законных оснований, отмечает «Газета.ру».

Реализацию предлагаемых ограничений проведут планово, после тщательной проработки предложений. Отмечается, что дефицит призывных ресурсов связан в первую очередь с демографической ситуацией.

1 февраля стало известно, что в России штрафы за неявку призывников в военкоматы могут вырасти в 10 раз. Также штрафы предлагается взимать за порчу или утрату документов воинского учета и уклонение от медицинского обследования.