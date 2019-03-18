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На форуме «Арктика — территория диалога» обсудят предпринимательство в регионе

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В рамках V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» отдельная сессия будет посвящена развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах российской Арктики. Об этом «Известиям» сообщили в понедельник, 18 марта.

Сессия «Большой потенциал малого бизнеса» будет проведена при поддержке Минэкономразвития. Участники мероприятия обсудят особенности ведения бизнеса в Арктике, которые должны учитываться при выработке государственной политики, направленной на его поддержку.

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Отмечается, что отдельного рассмотрения заслуживают арктические моногорода, для которых предпринимательство — фактически единственный способ решения проблем занятости.

5 марта были названы три глобальных направления, которые будут обсуждаться в ходе V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога»: «Прибрежные территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».

1 февраля стало известно, что главная тема предстоящего V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» будет звучать как «Арктика. Океан возможностей». Центральным событием станет пленарное заседание форума с участием президента РФ Владимира Путина.

17 января организаторы приняли решение перенести проведение мероприятий форума из Архангельска в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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