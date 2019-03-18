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Скончался актер из сериала «Сообщество»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/TLeopold
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Актер Ричард Эрдман, ставший известным под конец жизни, после того как он исполнил роль Леонарда Родригеса в сериале «Сообщество», скончался в калифорнийском доме для престарелых в возрасте 93 лет, пишет в понедельник, 18 марта, Independent.

За свою кинокарьеру актер снялся более чем в 160 фильмах. Одной из первых ролей Эрдмана в кино стал парализованный солдат в картине «Мужчины». В фильме также дебютировал Марлон Брандо. Один из критиков написал тогда, что начинающему артисту следует взять уроки актерской игры у Эрдмана, сообщает телеканал «360».

Эрдман также появлялся в таких шоу, как «Альфред Хичкок представляет», «Сумеречная зона», «Зеленые просторы», «Она написала убийство», «Перри Мэйсон» и «Беверли-Хиллз 90210». Над «Шоу Дика Ван Дайка» он работал в качестве режиссера.

Накануне представитель Союза кинематографистов России сообщил, что кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев по-прежнему находится в реанимации Боткинской больницы под постоянным контролем медиков.

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