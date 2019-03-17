В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии Марлена Хуциева

Кинорежиссер и сценарист Марлен Хуциев по-прежнему находится в реанимации Боткинской больницы под постоянным контролем медиков. Об этом сообщил в воскресенье, 17 марта, ТАСС представитель Союза кинематографистов России.

«Марлен Мартынович <...> под контролем врачей, в надежных руках. Он по-прежнему в реанимации», — уточнил собеседник.

Как отмечает «Газета.ру», режиссер в сознании.

16 марта сообщалось, что Хуциев пребывает в реанимации одной из московских больниц. О госпитализации кинорежиссера стало известно 29 декабря. Он согласился ехать в медучреждение только с супругой Ириной Соловьевой, поэтому врачам пришлось доставить в больницу обоих. 4 января Ирины Соловьевой не стало.

93-летний Марлен Хуциев — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист СССР. Снимался в нескольких фильмах, среди которых «Застава Ильича», «Гори, гори, моя звезда», «Интервенция».