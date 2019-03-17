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Трамп назвал сатирические вечерние шоу о нем несмешными

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал высмеивающие его сатирические шоу, в частности, передачу телеканала NBC «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live). Об этом глава государства написал в своем Twitter в воскресенье, 17 марта.

«Это просто невероятно, что такие шоу, как Saturday Night Live, несмешные и неталантливые, тратят столько времени, докапываясь до одного и того же человека (меня), раз за разом, даже не задумываясь об упоминании «обратной стороны». Как реклама без последствия. То же с другими вечерними шоу…» — написал Трамп.

15 марта американский комик и телеведущий Стивен Кольбер в эфире вечернего шоу высмеял появившиеся слухи о двойнике супруги американского президента Меланьи Трамп. В образе первой леди предстала актриса Лаура Бананти, а также еще двое артистов.

Дональд Трамп является постоянным объектом сатирических скетчей и номеров в американских вечерних шоу. Американский лидер, в свою очередь, неоднократно высказывался об ограниченной тематике шоу пародий и передач.

В 2017 году актер Алек Болдуин получил премию «Эмми» за пародии на Трампа в эфире Saturday Night Live. Сама передача существенно улучшила свои телевизионные рейтинги благодаря контенту такого рода.

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