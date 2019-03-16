На американском ТВ высмеяли «раздвоение» Меланьи Трамп

Слухи о «двойнике» первой леди США Меланьи Трамп, который якобы сопровождает главу Белого дома в ряде поездок, обсмеял известный американский комик и телеведущий Стивен Кольбер.

Он пригласил в свою программу «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» (The Late Show With Stephen Colbert) актрису Лауру Бенанти, которая в образе Меланьи Трамп побеседовала с ним. Видеоролик программы Кольбера, высмеивающего слухи о двойнике Трамп, был опубликован на YouTube 16 марта и менее чем за сутки набрал почти 130 тыс. просмотров.

Сначала телеведущий заявил, что зрители увидят первую леди США в ходе прямого эфира из Белого дома, а затем на экране появилась актриса в соответствующем образе.

«Очень приятно видеть вас, Стивен», — приветствовала «первая леди» телеведущего. На вопрос, слышала ли она о том, что, возможно, ее супруга в поездках сопровождает двойник, гостья программы ответила утвердительно. Она отметила, что наличие «двойника» бессмысленно.

«Как могут существовать две Меланьи Трамп? Подумайте об этом. Разве вам не кажется сумасшествием, что уже есть одна?» — продолжила актриса.

Кольбер, однако, продолжил задавать вопросы, и «Меланья Трамп», обидевшись, ушла. Однако затем она дважды возвращалась, причем оба раза в ее образе выступали разные люди.

13 марта президент США Дональд Трамп возмутился по поводу слухов о том, что в поездках по стране вместо супруги его якобы сопровождает другая женщина — ее «двойник».

Спекуляции о наличии у жены Трампа двойника появились после визита президента США с женой 8 марта в штат Алабама, пострадавший от торнадо. В качестве «доказательства» этой теории в соцсетях приводится фотография Меланьи Трамп в крупных солнечных очках, закрывавших часть лица.