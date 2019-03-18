Опубликовано видео пожара в магазин Roshen в центре Киева

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи пожара в кондитерском магазине Roshen в центре Киева, который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Инцидент произошел на улице Крещатик в понедельник, 18 марта. Никто не пострадал. Полиция задержала мужчину, который, предположительно, бросил в витрину магазина емкость с зажигательной смесью, пишет «РИА Новости».

Накануне, 17 марта, неизвестные подожгли магазин Roshen на Оболонском проспекте в Киеве. Никто не пострадал.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тыс. т продукции в год. Название образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — президента Украины Петра Порошенко.

Во время предвыборной кампании в 2014 году политик пообещал продать свою компанию в случае победы. В 2016 году она была передана в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild, из-за чего до окончания президентских полномочий он уже не сможет влиять на бизнес.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. На сегодняшний день лидером предвыборного рейтинга является кандидат Владимир Зеленский.