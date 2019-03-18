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«Росатом» займется рекультивацией полигона «Красный Бор»

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел переговоры с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает телеканал «78» со ссылкой но пресс-службу Смольного.

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Стороны обсудили вопрос рекультивации полигона «Красный Бор», в частности сроки и характер работ на полигоне. Беглов напомнил, что объект принимал отходы со всего Советского Союза, а затем из разных регионов России, однако в настоящий момент у города нет возможности привести территорию в порядок самостоятельно, Кроме того, ее экологическое состояние вызывает у жителей Петербурга и Ленинградской области беспокойство.

«Я разговаривал с вице-премьером Алексеем Гордеевым и министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным, получил определенную поддержку. Также я просил ускорить процесс, поскольку начинается весна, полигону угрожает паводок», — сказал Беглов, добавив, что власти держат ситуацию под контролем. По его мнению, чем быстрее начнется реализация проекта и чем быстрее к ней подключатся федеральные структуры, тем надежнее удастся обезопасить окружающую территорию.

Лихачев отметил, что у «Росатома» есть высококвалифицированные специалисты, которые имеют опыт по проведению работ по рекультивации, и компания готова принять участие в проекте.

«Решение о выборе оператора и финансировании рекультивации может быть принято правительством РФ в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». «Госкорпорация «Росатом» готова включиться в реализацию проекта по рекультивации полигона «Красный Бор», но для этого нужно распоряжением правительства России утвердить источники финансирования, заказчика и порядок привлечения исполнителя», — подчеркнул он.

«Красный Бор» расположен в 30 км от центра Петербурга и в 6,5 км к юго-востоку от Колпино. Полигон принимал токсичные промышленные отходы с 1969 по 2014 год.

В феврале Минприроды рассказало, что в 2019 году правительство планирует выделить около 10 млрд рублей на рекультивацию 49 незаконных свалок и наиболее зараженных земель общей площадью около 700 га. Вблизи таких объектов проживает 3,9 млн человек.

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