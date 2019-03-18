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Рыбак провалился под лед в Новокуйбышевске

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В городе Новокуйбышевск Самарской области рыбак 1999 года рождения провалился под лед на реке Кривуша. Ему понадобилась помощь спасателей.

Как сообщает сайт поисково-спасательной службы Самарской области, двое мужчин отправились на рыбалку на Кривушу, но в связи с потеплением ледовое полотно на реке стало неоднородным и тонким. Рыбак 1999 года рождения провалился под лед, пишет НИА «Самара».

Находившийся рядом мужчина сумел вытащить пострадавшего, но молодой человек получил переохлаждение и ему понадобилась срочная эвакуация со льда на берег. Были вызваны спасатели.

Прибывшие на аэросанях сотрудники городского поисково-спасательного отряда оказали помощь и доставили пострадавшего на берег.

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