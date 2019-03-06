Два рыбака провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке за один день под лед провалились два рыбака. Один из них утонул, второго удалось спасти. Об этом сообщают пресс-службы приморского МЧС и краевой спасательной службы.

Первое сообщение о том, что в акватории Амурского залива провалился и тонет рыбак, поступило в оперативную службу 6 марта в 12:30. На место незамедлительно были направлены спасатели, но к их прибытию рыбак уже утонул.

Тело мужчины подняли на поверхность и доставили на берег для передачи сотрудникам полиции, пишет ИА PrimaMedia.

Второй вызов о тонущем в районе острова Скребцова поступил в 15:10. На место происшествия сотрудники ГИМС прибыли через 20 минут. Они вытащили пострадавшего пожилого мужчину из промоины и доставили его на берег. Он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи с признаками переохлаждения.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Маковецкий отмечает, что сейчас идет активный взлом ледового поля в Амурском заливе в связи с усилением ветра. В некоторых местах образовались трещины. Так, в районе бухты Федорова из-за образовавшейся трещины отрезанными оказались пять человек. Спасатели оказывают всю необходимую помощь по доставке людей на берег.