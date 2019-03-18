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Регулярный блошиный рынок открылся на площади трех вокзалов в Москве

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Регулярный блошиный рынок, который будет работать каждые выходные, открылся на площади трех вокзалов в Москве.

Проект запустили в минувшие выходные,16–17 марта, а его создателями выступили «Мосвинтаж.ру» и книжный клуб «Депо». В здании последнего разместилась часть рынка.

«В Москве <…> не было регулярного блошиного рынка — развлечения и важного подспорья в жизни горожан. Сейчас он появился, причем в самом центре: не надо ехать за город, отслеживать дату проведения очередной барахолки», — приводит слова организатора рынка Елены Кренцель «Федеральное агентство новостей».

Блошиный рынок_Москва

Блошиный рынок в центре столицы будет работать по выходным дням с 10:00 до 18:00. Стоимость аренды места варьируется в зависимости от расположения — от 300 до 1,4 тыс. рублей. Для пенсионеров предусмотрены льготы.

1 февраля в московском районе Кузьминки мэр Москвы Сергей Собянин открыл круглогодичную ярмарку. Градоначальник отметил, что на ней созданы комфортные условия для того, чтобы фермеры со всей России приезжали и торговали своей продукцией.

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