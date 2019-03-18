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Киркорова заподозрили в плагиате еще одной песни

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Французский музыкант, лидер группы Space Дидье Маруани заподозрил российского певца Филиппа Киркорова в плагиате еще одной своей песни. Об этом он рассказал на пресс-конференции в НСН.

Маруани обратил внимание на то, что хит Киркорова 2018 года «Цвет настроения синий» напоминает композицию Just Blue группы Space, написанную в 1978 году.

«Кстати, Just Blue (в переводе с англ. «просто голубой». — Ред.) специально для Киркорова была написана», — добавил музыкант.

Ранее 18 марта Дидье Маруани подал новый иск о нарушении Филиппом Киркоровым и композитором Олегом Попковым авторского и исключительного права на музыкальное произведение A Symphonic space dream на 272 млн рублей. Исковые требования касаются композиции «Жестокая любовь».

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