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Дудь отреагировал на обвинения в плагиате

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Видеоблогер и журналист Юрий Дудь прокомментировал обвинение в плагиате со стороны режиссера Александры Франк, которая заявила, что во время интервью с актером Сергеем Буруновым он задал украденные у нее вопросы. 

На своей странице в Facebook журналист пояснил, что при подготовке выпуска ему предложили расшифровку разговора с Буруновым для видеопроекта Франк. По его словам, режиссер была не против использования ее материалов.

Однако после выхода интервью Франк написала возмущенный пост, в котором заявила, что журналист позаимствовал «три четверти» ее вопросов.

Дудь назвал эти обвинения необоснованными и опубликовал расшифровку разговора Франк и Бурунова, добавив, что это «самый короткий способ закрыть вопрос».

«Все, кому это вдруг интересно, могут посчитать, сколько вопросов мы повторяем за Александрой (мы насчитали ровно 0)», — заключил журналист.

В августе Дудь представил документальный фильм про автора и ведущего детских телевизионных программ Сергея Супонева, погибшего в 2001 году.

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