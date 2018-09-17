Известный российский видеоблогер и журналист Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru. Новым руководителем назначен Александр Аксенов, ранее занимавший должность шеф-редактора.

«Из-за самых разных забот и агоний объявляем только сейчас: с 1 сентября в управлении редакции Sports.ru — реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор — Александр Аксенов», — написал Дудь в своем обращении к читателям.

Он уточнил, что шеф-редактором был назначен Влад Воронин. При этом сам Дудь полностью не уходит из проекта, он остается на должности заместителя генерального директора.

«Буду помогать Дмитрию Навоше и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего — деньгами», — иронично добавил журналист.

Дудь возглавлял редакцию Sports.ru с 2011 года. В августе он снял фильм про автора и ведущего детских телевизионных программ Сергея Супонева, погибшего в 2001 году. В 1990-е вел популярные передачи для детей и подростков: «Джунгли зовут», «Звездный час», «Денди. Новая реальность» и «Марафон 15».