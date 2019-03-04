Маруани пообещал продолжение судебной тяжбы с Киркоровым

Французский музыкант Дидье Маруани намерен продолжить судебную тяжбу с российским певцом Филиппом Киркоровым по делу о плагиате. Об этом исполнитель рассказал в интервью НСН.

«Нет, ничего не кончено. Могу вам сказать, что это дело скоро продолжится», — заявил Маруани.

В 2016 году французский музыкант заподозрил Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь», однако доказать это ему так и не удалось. В декабре того же года француз приехал в Россию на встречу с Киркоровым, чтобы обсудить вопрос компенсации в одном из московских банков, но музыканта и его адвоката задержали полицейские, поскольку Киркоров обратился в полицию, обвинив Маруани в вымогательстве. Тогда адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы француза в суде, подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

В настоящее время Дидье Маруани со своей группой Space находится в России с юбилейным гастрольным туром. Музыканты уже провели концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

«Уже на протяжении 35 лет в России люди любят меня, любят мою музыку. И всегда приятно начинать думать о новом туре или концерте в России», — поделился французский исполнитель.

Группе Space еще предстоят концерты во Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге и Воронеже. Маруани также отметил, что любит проводить свободное от концертов время в городах, в которых ранее не бывал.