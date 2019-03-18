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УЕФА открыл дело против Роналду за троллинг Симеоне

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Massimiliano Ferraro
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УЕФА начал дисциплинарное производство в отношении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщается на сайте организации.

Речь идет об инциденте во время ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0). 34-летний португалец после третьего гола в ворота соперников передразнил жест тренера «матрасников» Диего Симеоне, за который специалист был оштрафован на €20 тыс.

Отмечается, что Роналду может получить дисквалификацию.

В первой игре, которая закончилась победой мадридского клуба (2:0), Симеоне отпраздновал гол, схватив руками пах и повернувшись к трибунам. Роналду повторил жест наставника «Атлетико».

13 марта хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов. После этой победы акции туринского клуба подорожали на 23%.

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