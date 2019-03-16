Роналду могут дисквалифицировать за троллинг Симеоне

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может получить дисквалификацию за жест во время ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).

34-летний португалец после третьего гола в ворота «Атлетико» передразнил жест тренера «матрасников» Диего Симеоне, за который специалист был оштрафован на €20 тыс., передает «Газета.ру».

В первой игре, которая закончилась победой мадридского клуба (2:0), Симеоне отпраздновал гол, схватив руками пах и повернувшись к трибунам. Роналду повторил жест наставника «Атлетико».

13 марта хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов. После этой победы акции туринского клуба подорожали на 23%.