Футболистки сборных Швейцарии и России подрались во время матча ЧЕ

Драку устроили футболистки юношеских сборных Швейцарии и России во время матча элитного раунда чемпионата Европы (ЧЕ) среди девушек не старше 17 лет, пишет в понедельник, 18 марта, «РИА Новости».

Во втором тайме капитан швейцарской команды Элла Люстина нарушила правила. Спортсменка не отдавала мяч россиянкам. Капитан сборной России Жозе-Диана Памен Тчато толкнула ее и отобрала мяч. В ответ Люстина пнула представительницу российской команды, получив за это удар по лицу.

Главный арбитр показал обеим футболисткам красные карточки, уточняет сайт aif.ru.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды Швейцарии.

Ранее 18 марта полузащитники «Милана» Лукас Билья и Франк Кесси, которые едва не подрались во время матча 28-го тура чемпионата Италии против «Интера», извинились за свое поведение.