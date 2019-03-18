Футболисты «Милана» Билья и Кесси извинились за поведение во время матча с «Интером»

Полузащитники «Милана» Лукас Билья и Франк Кесси, которые едва не подрались во время матча 28-го тура чемпионата Италии против «Интера», извинились за свое поведение. Об этом пишет издание Football Italia.

Конфликт произошел на скамейке запасных футбольного клуба. Кесси вышел в стартовом составе, на 69-й минуте матча его заменили. Его слишком эмоциональное поведение на скамье запасных возмутило Бильи. Тот что-то сказал Кесси, после чего игрок попытался затеять драку. Полузащитника остановили его партнеры по команде, пишет «Спорт-Экспресс».

После инцидента Кесси принес извинения, а также отметил, что сожалеет о произошедшем.

Билья также заявил, что ему стыдно из-за неловкой ситуации. «Я принес извинения тренеру и ребятам. Подобного больше не произойдет», — заверил он.

Встреча между «Миланом» и «Интером» 17 марта и завершилась со счетом 2:3 в пользу последнего.