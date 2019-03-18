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Черышев и Кудряшов пропустили тренировку сборной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тренировку сборной России по футболу, которая прошла 18 марта в Новогорске, пропустили полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев и защитник турецкого «Истанбул Башакшехир» Федор Кудряшов. Об этом рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Как пишет «Спорт-Экспресс», футболисты активно готовятся к матчам квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном, которые пройдут 21 и 24 марта соответственно. Отмечается, что Илья Кутепов, Юрий Жирков и Роман Зобнин провели тренировку в тренажерном зале, а игравшие 17 марта ограничились пробежкой. Всего в состав команды вошло 27 футболистов, включая Артема Дзюбу и Федора Смолова.

По данным RT, Черышев должен присоединиться к сборной вечером 18 марта, а Кудряшов уже прибыл в расположение команды, однако из-за раннего вылета получил отдых.

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