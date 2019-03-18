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СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году. Об этом 18 марта заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Слапшинскас занимал пост главного прокурора департамента уголовного преследования литовской Генпрокуратуры. Российским ведомством ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ.

По данным следствия, Слапшинскас и другие члены следственной группы вынесли обвинительный акт в отношении экс-военнослужащих Советской армии, бывших правоохранителей и членов компартии Литвы за действия в отношении митингующих «в ходе обеспечения общественного порядка в Вильнюсе в январе 1991 года», пишет «Интерфакс».

В 2015 году Слапшинскас направил уголовное дело в литовский суд. При этом «достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона», однако данный факт умалчивается.

Петренко отметила, что на момент событий Литовская ССР входила в состав СССР, а значит, «войсковые подразделения выполняли свой служебный долг». Уголовное преследование россиян нарушает принципы международного права и уголовного процесса, подчеркнули в СК РФ.

«Российские граждане продолжают подвергаться незаконному уголовному преследованию за якобы совершенные ими преступления против мира и безопасности человечества в условиях отсутствия военного конфликта», — добавила Петренко.

Ранее, 14 марта, СК РФ возбудил дело в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича о реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). В ведомстве пояснили, что Вятрович заявляет об увековечивании памяти участников украинского освободительного движения, отрицая при этом принадлежность украинских националистов к войскам СС.

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