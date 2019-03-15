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Следователи назвали причину обыска в «Приморском водоканале»

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц «Приморского водоканала». В пятницу, 15 марта, на предприятии прошли обыски.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК по региону. Следствие считает, что с 2011 по 2017 год сотрудники «Приморского водоканала» не контролировали расход материалов, выделяемых для строительства объектов водоснабжения. В результате был причинен материальный ущерб.

Уголовное дело по факту халатных действий со стороны должностных лиц предприятия «Приморский водоканал» возбудили по статье УК «Халатность, повлекшая за собой причинение особо крупного ущерба», добавили в ведомстве.

В ходе обысков на предприятии изъяли документы, назначены экспертизы.

Накануне сотрудники Следственного комитета России и Федеральной службы безопасности задержали директора энгельсского завода «Тролза» Ивана Котвицкого. По некоторым данным, его проверяют на причастность к коррупционному преступлению, совершенному в 2015 году.

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