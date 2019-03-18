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Подростки под Харьковом по просьбе девушки убили военного

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Правоохранители в Харьковской области Украины задержали четверых подозреваемых в убийстве военнослужащего. Ими оказались молодые люди в возрасте 15, 16 и 18 лет и 22-летняя девушка. Об этом сообщается на сайте регионального управления нацполиции.

По данным полиции, 13 марта подозреваемые и жертва распивали алкогольные напитки в подъезде девятиэтажки в городе Чугуеве. Девушка рассказала подросткам о том, что 26-летний военнослужащий якобы ее изнасиловал. Также она сообщила, что у него есть банковская карта, на которой много денег, и предложила им за вознаграждение убить военного.

Как отмечается в сообщении, после этого молодые люди предложили мужчине пойти с ними в лес, где убили его и забрали личные вещи.

Затем юноши вернулись к девушке и сообщили, что выполнили заказ, показав в подтверждение видеозапись убийства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

В феврале сообщалось, что правоохранительные органы на Кубани завершили расследование уголовного дела о преступной группировке с Украины, члены которой исполняли заказы на убийство.

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