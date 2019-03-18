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В аэропорту Амстердама усилили меры безопасности

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Thomas Bakker
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Власти Нидерландов усилили меры безопасности в столичном аэропорту Схипхол и других транспортных узлах в связи со стрельбой в городе Утрехт, пишет DutchNews в понедельник, 18 марта.

Ранее в тот же день неизвестный открыл стрельбу по пассажирам на трамвайной станции Октоберплейн. В результате инцидента как минимум один человек погиб, не менее трех были госпитализированы. Нападавший успел скрыться с места преступления, его разыскивает полиция.

Уровень террористической угрозы в Утрехте был поднят до максимального. Также усилены меры безопасности в резиденции правительства в Гааге.

В конце декабря прошлого года полиция нидерландского Роттердама задержала четырех человек по подозрению в причастности к терроризму. По данным силовиков, мужчины готовили атаку.

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