Прямой эфир

В результате стрельбы в Нидерландах погиб один человек

0
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате стрельбы в городе Утрехте в Нидерландах погиб один человек, сообщает в понедельник, 18 марта, Evening Standard.

Ранее сообщалось, что пострадали несколько человек.

Правоохранители оцепили площадь на железнодорожном вокзале, где произошла стрельба. Сейчас там находятся аварийные службы, включая медицинские вертолеты.

Свидетель происшествия рассказал RTV, что видел четверых мужчин, стрелявших в женщину.

Местная полиция на своей странице в Twitter пишет, что стрельба произошла в трамвае в 10:45 по местному времени (12:45 мск).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появилось видео с места стрельбы в Нидерландах
Несколько человек ранены в ходе стрельбы в Нидерландах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017