В результате стрельбы в Нидерландах погиб один человек

В результате стрельбы в городе Утрехте в Нидерландах погиб один человек, сообщает в понедельник, 18 марта, Evening Standard.

Ранее сообщалось, что пострадали несколько человек.

Правоохранители оцепили площадь на железнодорожном вокзале, где произошла стрельба. Сейчас там находятся аварийные службы, включая медицинские вертолеты.

Свидетель происшествия рассказал RTV, что видел четверых мужчин, стрелявших в женщину.

Местная полиция на своей странице в Twitter пишет, что стрельба произошла в трамвае в 10:45 по местному времени (12:45 мск).