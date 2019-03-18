Несколько человек ранены в ходе стрельбы в Нидерландах

В результате стрельбы в городе Утрехте в Нидерландах пострадали несколько человек. Об этом 18 марта сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Правоохранители площадь на железнодорожном вокзале, где произошла стрельба. Сейчас там находятся аварийные службы, включая медицинские вертолеты.

Свидетель происшествия рассказал RTV, что видел четверых мужчин, стрелявших в женщину.

Местная полиция на своей странице в Twitter пишет, что стрельба произошла в трамвае в 10:45 по местному времени (12:45 мск).