В Сети появилось видео с места стрельбы в Нидерландах

В Сети появилось видео с места стрельбы в нидерландском Утрехте. Кадры 18 марта опубликовал РЕН ТВ.

В результате стрельбы в городе Утрехте в Нидерландах пострадали несколько человек, один погиб, сообщает The Straits Times.

Правоохранители оцепили место происшествия — площадь на железнодорожном вокзале. Подозреваемый злоумышленник всё еще находится на свободе. На месте работают аварийные службы, включая медицинские вертолеты.

Свидетель происшествия рассказал RTV, что видел четверых мужчин, стрелявших в женщину.

Местная полиция на своей странице в Twitter пишет, что стрельба произошла в трамвае в 10:45 по местному времени (12:45 мск). Также правоохранители допускают «террористический мотив».