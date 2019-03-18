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Не заметил конкурентов: «Капитан Марвел» вновь на первом месте

«Пиковая дама: Зазеркалье» показала лучший старт среди всех российских хорроров в этом году
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Фото: WDSSPR
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«Капитан Марвел» всё еще не встретил серьезной конкуренции. По данным ЕАИС, комикс с Бри Ларсон во второй уикенд заработал 202 млн рублей и подобрался к миллиардной планке (937 млн). Следом финишировал мультфильм «Как приручить дракона 3» (105 млн), который уже четвертую неделю подряд не опускается ниже второй строчки. На его счету теперь в общей сложности более 1,5 млрд.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, начало уикенда выдалось довольно слабым, что было вполне ожидаемо после сильнейшего старта «Капитана Марвел» на прошлой неделе. Но затем в выходные бокс-офис заметно вырос, но всё равно новые релизы выступили немного слабее ожиданий.

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— Наиболее успешная новинка — российский фильм ужасов «Пиковая дама: Зазеркалье» (третье место), заработавший 43 млн. Вышедшая четыре года назад первая часть франшизы стала одним из первых успешных российских хорроров. Результаты сиквела пока не настолько впечатляющие, однако он показал лучший стартовый результат среди всех последних фильмов ужасов отечественного производства, — считает эксперт. — Но вряд ли можно говорить о снижении интереса к жанру. В оригинальном фильме на привлечение зрителя работала популярная городская легенда, которая до этого на больших экранах представлена не была. У второй части такого преимущества нет.

На четвертом месте закончила неделю еще одна новинка, семейное фэнтези «Рожденный стать королем». Ее результат — 41 млн. На пятом месте оказалась российская комедия «Любовницы» с Паулиной Андреевой и Александрой Бортич. Релиз добавил в свою копилку еще почти 28 млн. Итого — 275 млн за три недели. Еще одна комедия, «Громкая связь» от «Квартета И», оказалась на восьмой строчке (15 млн). Общая касса релиза составляет теперь внушительные 509 млн.

— Следующая неделя — это начало школьных каникул. Значит, нас ждет семейное кино. Нашумевший «Королевский корги» (фильм не сразу пустили в прокат из-за конкуренции с российским «Гурвинеком». — «Известия») — очень качественная европейская анимация. Голливудский «Волшебный парк Джун» замечательно сочетает и приключение, и веселых плюшевых героев, которых так любят дети. Логично ожидать, что оба релиза будут пользоваться спросом у зрителей, — полагает Ольга Зинякова.

Кроме того, на большой экран выходит отечественный экшен «Балканский рубеж». Поклонников авторского кино ждет драма «Стертая личность» с Николь Кидман и Расселом Кроу, а также триллер с Изабель Юппер и Хлоей Грейс Морец «В объятиях лжи». На мужскую аудиторию ориентирован ретробоевик «Закатать в асфальт» с Мелом Гибсоном и Винсом Воном.

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