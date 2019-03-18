Подросток упал с водонапорной башни и разбился в Тюменской области

В селе Червишево под Тюменью 15-летний юноша забрался на старую водонапорную башню и упал. От полученных травм он погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в воскресенье, 17 марта, на старой водонапорной башне недалеко от больницы. По словам местных жителей, 15-летний погибший недавно праздновал день рождения. Он залез на башню, но не удержался и упал.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение, пишет портал «Наш город».

Водонапорная башня была построена в селе 65 лет назад. В 1980 году объект был закрыт в связи с проведением водопровода. В настоящее время в ней располагаются административные учреждения и любительская обсерватория.