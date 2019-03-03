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Школьница погибла на заброшенной стройке в Ульяновске

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На заброшенной стройплощадке на улице Врача Сурова в Ульяновске обнаружили 15-летнюю девочку без сознания. 

По словам ее друга, она лежала без сознания на шестом этаже здания возле шахты лифта. Подростка доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм, передает 1ul.ru.

Погибшая училась в 9-м классе, воспитывалась в благополучной семье. СУ СКР по Ульяновской области проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка.

Как сообщалось в январе, в Гатчинском районе Ленинградской области товарный поезд наехал на 17-летнюю девушку. От полученных травм она умерла. Погибшая являлась жительницей Гатчины и училась в одной из гимназий.

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