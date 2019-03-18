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Подросток погиб при пожаре в квартире в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире дома на Первомайской улице. Погиб 14-летний мальчик. Удалось спасти женщину 1962 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в воскресенье, 17 марта, в 20:45. Выяснилось, что горело имущство в квартире на первом этаже. Площадь возгорания составила 2 кв. м, пишет ТагилСити.ру.

В результате пожара погиб 14-летний мальчик. Удалось спасти женщину 1962 года рождения — ее достали из квартиры через окно. Из своих квартир были эвакуированы 25 человек.

Пожарным удалось потушить возгорание за семь минут. Участие в ликвидации огня приняли восемь человек и три единицы техники.

На месте работали пожарные дознаватели. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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