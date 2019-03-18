Глава Пензенской области объявил месячник благоустройства в регионе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил в регионе месячник по благоустройству и санитарной очистке. Он пройдет с 18 марта по 20 апреля. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства области.

Месячник предусматривает проведение работ по благоустройству территорий, в том числе уборку, санитарную очистку, озеленительные работы. Контролировать ход работ глава области назначил зампреда правительства региона, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области ЖКХ.

Помимо прочего, на 20 апреля назначен общерегиональный субботник, пишет ИА «Пенза-пресс».

Также Белозерцев потребовал от глав районов области провести субботники и «санитарные пятницы». Для этого необходимо организовать руководителей предприятий районов и население.