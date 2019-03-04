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Губернатор Пензенской области посетил площадки чемпионата по профмастерству

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В Пензенской области проходит чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkillsRussia. Губернатор региона Иван Белозерцев посетил региональные соревнования в понедельник, 4 марта.

Первым глава области посетил Пензенский колледж промышленности и коммерции. Здесь определяют лучших в номинации «Поварское дело». Он осмотрел награды студентов, а также фигуры из шоколада, которые были выполнены в рамках чемпионата. К созданию кулинарных шедевров он предложил привлечь специалистов строительного университета по дизайну.

Как пояснила ИА «Пенза-пресс» заведующая отделением Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Ирина Стальнова, в мероприятии принимают участие девять конкурсантов. В рамках конкурса участникам нужно приготовить восемь блюд — каждый день на это уходит около четырех с половиной часов.

Также губернатор посетит Пензенский колледж архитектуры и строительства и IT-колледж.

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