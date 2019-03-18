Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Французский певец Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав против российского исполнителя Филиппа Киркорова на 272 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в НСН рассказал адвокат французского музыканта Евгений Тарло.

По его словам, заявление направили 18 марта в Таганский районный суд Москвы. Адвокат подчеркнул, что иск подан от имени Дидье Маруани в связи нарушением его авторских прав Киркоровым, а также композитором Егором Попковым и принадлежащими им компаниями Sony Music Entertainment, «Первое музыкальное издательство», «Филипп Киркоров Продакшн» и группа компаний RONEe'S. Исковые требования касаются песни «Жестокая любовь».

«Меня оскорбили, опорочили мою честь, я хочу смыть пятно со своей репутации», — приводит RNS слова Маруани. Исполнитель также подчеркнул, что для него наиболее важным является «вернуть отцовство своей песни».

По информации истца, спорное произведение вошло в 53 альбома Филиппа Киркорова. Адвокат Маруани добавил, что поскольку Филипп Киркоров является одним из самых популярных и высокооплачиваемых российских артистов, сумма компенсации за каждый факт незаконного использования музыкального произведения «Жестокая любовь» должна составлять не менее 5 млн рублей, а общая сумма требований — 265 млн руб. Кроме того, истец потребовал взыскать еще по 1 млн рублей по каждому из семи концертов, где звучала композиция.

В 2016 году французский певец Дидье Маруани обвинял Киркорова в плагиате при исполнении песни «Жестокая любовь», утверждая, что ее мотив был заимствован из композиции A Symphonic space dream. Российский певец тогда обратился в полицию с заявлением о вымогательстве €1 млн. Тогда Маруани был задержан в отделении одного из банков в центре Москвы, но правоохранители отказались возбуждать в отношении француза уголовное дело. 4 марта 2019 года Маруани пообещал продолжение судебной тяжбы с Киркоровым.