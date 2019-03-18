Центр опережающей профессиональной подготовки создадут в Казани

В Казани планируют создать Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Казанского педагогического колледжа. Реализация проекта будет проходить в рамках федерального проекта. Об этом глава Минобрнауки республики Рафис Бурганов заявил на 46-м заседании Госсовета республики V созыва, которое состоялось в понедельник, 18 марта.

По его словам, Казанский педагогический колледж успешно прошел конкурсный отбор Министерства просвещения России. На его базе в рамках федерального проекта будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки, пишет ИА «Татар-информ».

Бурганов рассказал, что в центре будут созданы все необходимые условия для подготовки специалистов, которые обладают новыми компетенциями, необходимыми для инновационного развития экономики. Именно это является основной задачей реализации проекта.

Глава Минобрнауки республики также отметил, что на создание такого центра из федерального бюджета будет направлено 45 млн рублей.

В конце февраля сообщалось о том, что в Казани планируют построить смотровую башню, которую будет венчать гигантская тюбетейка. Проект носит название «Тюбетей-Tower»