Рабочий погиб при разрыве печи на заводе в Омске

В Омске на территории металлургического завода произошел разрыв плавильной печи. Погиб сотрудник комбината. По факту произошедшего организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Несчастный случай произошел в субботу, 16 марта, в одном из производственных помещений завода. Во время проведения работ случился разрыв плавильной печи.

В результате происшествия 32-летний плавильщик комбината получил различные травмы, от которых скончался, пишет ИА «Город55».

СК организовал проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.