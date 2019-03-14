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Проверку организовали по факту гибели рабочего в траншее в Калуге

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В Калуге организовали уголовно-процессуальную проверку по факту гибели 37-летнего рабочего на стройплощадке. На мужчину обвалилась одна из стен траншеи.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, на строительной площадке на Тульском шоссе 37-летний рабочий укладывал песок на дно траншеи, которая предназначена для прокладки канализационной системы. В это время одна из стен траншеи обрушилась на мужчину, пишет газета «Весть».

В результате происшествия рабочий получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия медиков. Также пострадал второй рабочий. У него диагностирован перелом, он проходит лечение.

Как выяснилось, одна из стен не была оборудована соответствующими креплениями. По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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