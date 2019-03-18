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Столицу Приморья предложили разделить на две части

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В думе Владивостока сегодня, 18 марта, проходит второй этап конкурса на замещение должности главы города. Один из кандидатов предложил разделить столицу Приморья на две части. Инициатива принадлежит Евгению Бажову.

По его мнению, во Владивостоке нет «точек» для развития. Он предлагает создать в одной части города инфраструктуру для комфортного проживания, а в «бизнес-районе» сконцентрировать все административные центры, по примеру мегаполисов мира.

Как отмечает Vostokmedia, представители конкурсной комиссии отметили, что сам Бажов не живет на территории Владивостока, а с 2005 года находится за границей. На что он ответил, что тут живут его родственники и он от них знает о том, какие проблемы существуют в городе.

В сегодняшних индивидуальных собеседованиях принимают участие 39 кандидатов на пост градоначальника. После окончания второго этапа конкурсная комиссия выберет двух кандидатов, и уже из них депутаты думы выберут будущего главу столицы Дальнего Востока. Это произойдет 28 марта.

Ранее сообщалось, что во второй половине 2019 года во Владивостоке должно начаться строительство Нагорного парка. Всей документальной работой занимается Корпорация развития региона.

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