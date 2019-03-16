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Нагорный парк Владивостока начнут строить во второй половине 2019 года

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Первую очередь работ в Нагорном парке Владивостока активисты рассчитывают запустить во второй половине года в случае, если летом получится завершить оформление бумаг. Пока документы о передаче территории в администрацию Приморского края еще не пришли, сообщает ИА PrimaMedia.

Всей документальной работой занимается Корпорация развития региона. По мере выполнения работ парк перейдет из краевой в муниципальную собственность Владивостока.

Архитекторы и дизайнер из мастерской Concrete Jungle заканчивают рабочую документацию проекта. Финансирование взял на себя генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев.

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