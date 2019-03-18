Прямой эфир

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тушканчики проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки. Об этом 18 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, сотрудники зоосада начали постепенно выводить тушканчиков из зимней спячки, в которой они пребывали с осени. Зимовали грызуны в специальных холодильниках в полной темноте при температуре +3…+4 градуса.

«Пока тушканчики спали, за их состоянием тщательно следили наши зоологи. Зверьков регулярно взвешивали, а когда их вес снизился, стали потихоньку будить. <...> Проснувшиеся тушканчики чувствуют себя отлично, они уже начали активно отъедаться и готовиться к брачному периоду», — приводит слова Акуловой сайт kp.ru. Она также рассказала, что продолжительный сон необходим тушканчикам для поддержания здоровья и размножения.

В столичном зоопарке содержатся пять тушканчиков: двое взрослых особей и трое подростков, которые родились в 2017 году. Специалисты надеются в этом году получить от грызунов потомство, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Продолжительная спячка, верно подобранный рацион, а также правильно подобранные температурный и световой режимы помогают стимулировать брачный период у тушканчиков», — добавила директор зоопарка.

Отмечается, что большие тушканчики занесены в международную Красную книгу.

5 марта сообщалось, что с наступлением весны в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки — восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки Нагайна и Сара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ленинградский зоопарк показал пополнение в семье кенгуру
Московский зоопарк подыщет пару для жирафа и бегемота

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017