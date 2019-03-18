В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики

Тушканчики проснулись в Московском зоопарке после зимней спячки. Об этом 18 марта сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, сотрудники зоосада начали постепенно выводить тушканчиков из зимней спячки, в которой они пребывали с осени. Зимовали грызуны в специальных холодильниках в полной темноте при температуре +3…+4 градуса.

«Пока тушканчики спали, за их состоянием тщательно следили наши зоологи. Зверьков регулярно взвешивали, а когда их вес снизился, стали потихоньку будить. <...> Проснувшиеся тушканчики чувствуют себя отлично, они уже начали активно отъедаться и готовиться к брачному периоду», — приводит слова Акуловой сайт kp.ru. Она также рассказала, что продолжительный сон необходим тушканчикам для поддержания здоровья и размножения.

В столичном зоопарке содержатся пять тушканчиков: двое взрослых особей и трое подростков, которые родились в 2017 году. Специалисты надеются в этом году получить от грызунов потомство, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Продолжительная спячка, верно подобранный рацион, а также правильно подобранные температурный и световой режимы помогают стимулировать брачный период у тушканчиков», — добавила директор зоопарка.

Отмечается, что большие тушканчики занесены в международную Красную книгу.

5 марта сообщалось, что с наступлением весны в Московском зоопарке вышли из спячки степные сурки — восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки Нагайна и Сара.