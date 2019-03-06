Московский зоопарк подыщет пару для жирафа и бегемота

Московский зоопарк ищет пару для карликового бегемота, жирафа и зебры Греви. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал заведующий научно-методическим сектором зоосада Владимир Фролов.

По его словам, указанные животные в Московском зоопарке пока присутствуют в одиночном экземпляре. Он добавил, что самое сложное в подборе животному пары — это проследить, чтобы они не оказались родственниками, сообщает телеканал «Звезда».

«У нас есть племенная книга, реестр, всё это отслеживается, каждое животное, которое существует в зоопарке, на него есть определенные документы: от кого он родился, кто бабушка и дедушка, отслеживают несколько поколений. Так как все животные размножаются в зоопарке, очень трудно подобрать сразу пару, которая будет не родственная», — рассказал Фролов.

Специалист отметил, что для успешного размножения некоторых видов животных и птиц нужны особые условия. В качестве примера он привел фламинго, которые не размножаются, в случае если их менее 20 особей. Между тем, добавил эксперт, в некоторых зоопарках идут на хитрости и ставят в клетки к фламинго зеркала, что стимулирует размножение этих птиц, поскольку они думают, что их гораздо больше, пишет НСН.

5 марта сообщалось, что в Московском зоопарке проснулись степные сурки.