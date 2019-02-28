Московский зоопарк перейдет на весенний режим работы

Московский зоопарк с 1 марта будет открыт для посещения на час дольше — зоосад перейдет на весенний режим работы. Погулять по территории и посмотреть на животных можно будет с 9:00 до 18:00.

Смена режима работы связана с увеличением светового дня. В это время года многие животные становятся активными, готовятся к брачному периоду и появлению потомства.

«Уже сейчас можно понаблюдать за тем, как эффектно ухаживают за самками черные лебеди, японские журавли, фазаны», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

В оранжерее уже выращивают цветы и декоративные растения, которые вскоре украсят клумбы территории и палисадник у Дома Клюева, сообщается в четверг, 28 февраля, на сайте мэра Москвы.

Накануне в Липецком зоопарке раньше срока проснулись бурые медведи Машка и Мишка. Причиной столь раннего пробуждения называют аномально теплый февраль.