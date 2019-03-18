Первая на Дальнем Востоке смарт-библиотека открылась в Якутске

В Якутске открыли школу искусств на 600 учеников и первую на Дальнем Востоке смарт-библиотеку. Эту библиотеку можно назвать фактором перезагрузки всей библиотечной системы республики, заявил на церемонии открытия глава правительства Владимир Солодов.

Новая библиотека обладает богатой коллекцией бумажных и электронных книг. Она совмещена со школой искусств и рассчитана на 130 тыс. томов. Там имеется и автоматизированная система возврата книг. В здании есть даже издательско-множительная лаборатория, сектор досуга и обеденный зал. Предусмотрен кабинет художника и ремонтная мастерская. Пропускная способность — 210 человек в сутки.

Как отмечает ИА SakhaNews, здание спроектировали с учетом климатических условий Якутии, установили пандусы и подъемники. В правительстве уточнили, что, вводя в эксплуатацию новый объект, власти обеспечивают принципиально новые условия для образования и творчества детей.

Ранее в Якутске прошел Кубок мира по вольной борьбе. Призовой фонд составил $100 тыс. Соревнования вернулись в Россию после восьмилетнего перерыва.