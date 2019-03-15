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Кубок мира по вольной борьбе стартовал в Якутске

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Призовой фонд Кубка мира по вольной борьбе в Якутске составляет $100 тыс., сообщает ЯСИА. Все участники уже прибыли в город.

Сборная-победитель получит $50 тыс. Соперниками россиян по групповому турниру Кубка мира станут команды Кубы, Японии и Турции. В другой группе поборются сборные США, Ирана, Грузии и Монголии, отмечает ИA SakhaNews.

К открытию в зале Сокровищницы Якутии выставлено панно из драгоценных камней, представляющее логотип Кубка мира. Всего в работе были использованы более 400 камней общим весом около 500 карат.

Напомним, турнир проходит с 15 по 18 марта. Эти соревнования вернулись в Россию после восьмилетнего перерыва.

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